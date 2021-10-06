هيلاري كلينتون تعلن موعد طرح أحدث مؤلفاتها

كشفت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، عن موعد طرح كتابها الجديد «State of Terror»، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، بالتعاون مع كاتبة الغموض لويز بيني.

وقالت كلينتون، عبر تغريدة في حسابها على تويتر: "أول غزوة لي في الخيال! لقد كان عملاً مليئًا بالحب مع صديقتي ومؤلفة الغموض المفضلة لويز بيني، ولا أطيق الانتظار حتى تقرأوها، اطلبوا مسبقًا من "State of Terror" الآن للغوص فيها بمجرد إصدارها يوم الثلاثاء المقبل، 12 أكتوبر".

هيلاري كلينتون هي سياسية أمريكية تولت منصب وزير الخارجية الأمريكي السابع والستين، في عهد الرئيس باراك أوباما في الفترة منذ عام 2009 وحتى عام 2013.

يُذكر أن هيلاري كلينتون زوجة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين، كما كانت هي السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت منذ عام 1993 وحتى عام 2001.