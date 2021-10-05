المتحدث العسكري: تنفيذ 46 تدريبا مشتركا خلال عامي 2020 و2021

قال عقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن تنفيذ التدريبات العسكرية المشتركة دليل على تنامي العلاقات بين مصر والدول الأخرى، لافتًا إلى أن القوات المسلحة نفذت خلال عامي 2020 و2021 ما يقدر بـ46 تدريبًا مشتركًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن القوات المسلحة نفذت 29 تدريبًا مشتركًا خلال عام 2021 فقط، موضحًا أن الرقم في تزايد من عام لآخر.

ولفت إلى أن الدول الصديقة والشقيقة حريصة على الحضور والاشتراك بالتدريبات وواثقة فيما تتخذه القوات المسلحة المصرية بشأن إجراءات كورونا، قائلًا إن مصر أضافت مكافحة الإرهاب في تدريب «النجم الساطع».

وأوضح المتحدث العسكري أن تدريب «النجم الساطع» كان بمشاركة 21 دولة وأكثر من 4700 مقاتل، مشيرًا إلى أن التدريب المشترك يشمل العديد من الفعاليات وأنشطة تدريبية كالقضاء على بؤرة إرهابية وتأمين منطقة سكنية، والدفاع ضد التهديدات غير النمطية للوحدات البحرية، وأنشطة تدريبية للعناصر الجوية لتجهيز وإقلاع 85 طائرة مقاتلة، إضافة إلى إقامة ندوة لتناول التحليل والتقييم للأنشطة.