ألمانيا تغرم شركتي كهرباء بسبب التلاعب بالسوق

أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية لشبكات الكهرباء في بون، اليوم الثلاثاء، أن شركتي الكهرباء "إنرجي دنمارك" و"أوبتيماكس إنرجي" تكبدتا غرامات كبيرة بسبب التلاعب بالسوق في منتصف عام 2019.

ومن المقرر أن تسدد "إنرجي دنمارك" غرامة بقيمة 200 ألف يورو و "أوبتيماكس إنرجي" بقيمة 175 ألف يورو فيما يتعلق بما يسمى "اختلالات نظامية" في يونيو 2019.

وقالت الوكالة إن الشركتين عرضتا عقودا لبيع الطاقة الكهربائية، في حين أن الطاقة المعروضة أو المباعة لم تكن متوفرة ولم تكن لديهما نية لتدبيرها، مضيفة أن ذلك أدى إلى إشارات مضللة في السوق.

وقالت متحدثة باسم "أوبتيماكس إنرجي"، إنهم تلقوا إخطارا بالغرامة وسينظرون في الأمر. ولم يتسن الوصول إلى "إنرجي دنمارك" للتعليق. ويمكن للشركات الطعن على الغرامات أمام المحكمة الإقليمية في دوسلدورف.

ولا تزال السلطات تجري تحقيقات عن مخالفات مماثلة ضد شركة ثالثة. وتم تحذير 5 شركات أخرى، مع التهديد باستبعادها من السوق في حال حدوث مزيد من الانتهاكات.