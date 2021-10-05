 مستشارا الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي يبحثان في واشنطن اليوم الملف الإيراني - بوابة الشروق
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مستشارا الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي يبحثان في واشنطن اليوم الملف الإيراني

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:02 م

يعقد، اليوم الثلاثاء، في واشنطن، اجتماع بين رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، ونظيره الأمريكي جيك سوليفان.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، سيتناول الاجتماع الملف الإيراني وموضوعات استخباراتية.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه سيتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالنهج الدبلوماسي مع طهران غير أنها ستلجأ إلى خيارات أخرى، عند الضرورة، لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وقالت مصادر مطلعة إن حولاتا سيطلب من الإدارة الأمريكية بلورة خطة بديلة ليتم تنفيذها في حال قررت طهران عدم العودة إلى طاولة المفاوضات، وأن تشمل الخطة البديلة رزمة من العقوبات الصارمة والمؤلمة على النظام الايراني بغية حمله على التخلي عن البرنامج النووي العسكري.

 

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