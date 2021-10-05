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أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، تراجع حدة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال سبتمبر الماضي إلى 8ر47 نقطة، مقابل 9ر42 نقطة خلال أغسطس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتباطأت وتيرة تراجع الطلبات الجديدة لدى القطاع خلال الشهر الماضي، ولكن استمر التراجع للشهر العشرين على التوالي، حيث أشار أعضاء لجنة المسح إلى أن القيود المرتبطة بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد تقلص الطلب بشكل عام.

واستمر تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثامن عشر على التوالي، رغم أن التراجع الأخير كان طفيفا بشكل عام.

وأشار أعضاء لجنة المسح التي تصدر المؤشر إلى استمرار تراجع الطلب نتيجة استمرار القيود الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 8ر48 نقطة خلال يوليو الماضي مقابل 9ر48 نقطة في يونيو الماضي.

في الوقت نفسه فإن تراجع الطلب الخارجي على قطاع الخدمات في اليابان كان أقل حدة من تراجع الأعمال الجديدة لدى القطاع بشكل عام، حيث أرجع مسؤولو لجنة المسح هذا الانخفاض إلى ارتفاع أعداد الإصابات الناجمة عن السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 9ر47 نقطة مقابل 5ر45 نقطة خلال أغسطس الماضي.