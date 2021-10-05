خبير يكشف عن سبب محتمل لتعطل «فيسبوك»

رجح خبير الأمن السيبراني أندريه ماسالوفيتش في حديث لقناة RT أن سبب تعطل موقع "فيسبوك" والمنصات الأخرى للتواصل الاجتماعي قد يكون هجوم على جدول خوادم DNS.

وقال الخبير إن "فريقا من الهاكرز الأذكياء للغاية تذكر نوعا قديما من الهجوم، وهو الهجوم على جداول خوادم DNS".

وأوضح: "ليكون الإنترنت شبكة موحدة، وليس مجموعة من الشبكات الصغيرة، يوجد هناك جدول خاص للارتباط. فعندما تتصلون بخادم معين، ويريد المستخدم دخول موقع russian.rt.com على سبيل المثال، فيتجه الخادم الأقرب منه إلى جدول معين، حيث يحدد إلى أين يجب أن يتجه لاحقا".

وتابع: "فهذا الجدول هو ما يسمى جدول DNS. وبدون هذه الجداول لا تستطيع الخوادم الاتصال ببعضها البعض".

وأضاف الخبير: "إذا كان هناك هجوم على مثل هذا الجدول، فسيكون من الممكن تعطيل جزء من الإنترنت. فإن جدول من المستوى المنخفض يمكن أن يعطل ناحية أو حيا، وإذا كان الجدول من المستوى المتوسط فلن تتمكن مدينة من "رؤية" مدينة أخرى، وعلى المستوى الأعلى يمكن فصل الدول بعضها عن البعض".

وأشار إلى أن "مثل هذا الهجوم يمكن معالجته خلال يوم تقريبا، ولكن ذلك افتراضي".

وجاء ذلك تعليقا على تعطل العديد من التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وخاصة "فيسبوك" و"واتساب" و"انستغرام" وغيرها.