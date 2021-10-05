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العراق: الحكومة أوفت بعهدها بإجراء الانتخابات في موعدها

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 8:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 8:35 م

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، إن الحكومة العراقية أوفت بوعدها بإنجاز الانتخابات، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى توافر بيئة صالحة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

وأكد في تصريح أوردته قناة الإخبارية العراقية، أن هناك وعيًا بين العراقيين بأن التغيير السياسي نحو الأفضل يكون عن طريق الانتخابات، مضيفا أنه كان هناك نوع من التمرن منذ فترة للقوات الأمنية على ملف إدارة الأمن الانتخابي، ولدينا ثقة كبيرة وكاملة في إدارة هذا الملف أمنيًا.

وحول الكيفية التي ستحافظ بها الحكومة على ما تبقى من بطاقات انتخابية من التلاعب والتزوير، أوضح ناظم أن "ما تبقى من بطاقات بايومترية لم تسلم إلى الناخبين، لن تخضع لأي بيع أو شراء في المطلق، وأن هناك نظامًا انتخابيًا حازمًا ومفوضية وحكومة وأجهزة أمنية تحافظ على هذه البطاقات".

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