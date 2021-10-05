الزمالك: سنتقاتل أمام برشلونة في كأس العالم للأندية لليد

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قال خالد فتحي المشرف العام على كرة اليد بنادي الزمالك، إن الفريق وصل للأراضي السعودية عصر اليوم الإثنين استعدادا لخوض مواجهةبرشلونة الإسباني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” والتي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 لـ9 أكتوبر الحالي.

وأكد خالد فتحي أن بعثة الفريق خضعت لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولهم لفندق الإقامة.

وأشار خالد فتحي إلى أن الروح المعنوية للفريق عالية للغاية، والفريق يمتلك الإصرار والعزيمة من أجل تقديم أفضل أداء أمام برشلونة وتحقيقنتيجة إيجابية.

وأوضح أن أوليفر روي المدير الفني للفريق عقد عدة جلسات بالفيديو للاعبين لمعرفة فريق برشلونة ومعرفة نقاط القوة والضعف.

وأضاف أن برشلونة فريق كبير وبطل أوروبا وكذلك فريق الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وننتظر التوفيق للفريق أمام الفريق الإسباني.

ووجه خالد فتحي رسالة لجماهير الزمالك قائلا إن الفريق سيقاتل لأخر ثانية أمام برشلونة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرالنادي.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة بعد غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيساللجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.