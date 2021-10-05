تعليم البحيرة تحصد أربع مراكز متقدمة جمهوريا بمسابقات الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فوز المحافظة بأربع مراكز أولى على مستوى الجمهورية بالمسابقات التي يتم تنظيمها سنوياً بالإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي حيث يتم تنظيم ثلاث مسابقات (المبدع الصغير للمرحلة الابتدائية)، (ابدع وابتكر للمرحلة الإعدادية)، (نعم نستطيع للمرحلة الثانوية).



وشاركت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة في المسابقات الثلاثة وحصدت التوجيه العام للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية المركزية على أربعة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



وأوضح الديب فوز الطالبة رواء هاني الليثي بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية بإدارة بندر دمنهور التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "نعم نستطيع" للمرحلة الثانوية، وعن فوز الطالبة سارة أسامة المغربي بمدرسة إسماعيل الحبروك الرسمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "المبدع الصغير" للمرحلة الابتدائية.



كما حصل الطالب أحمد محمد عسل بمدرسة الدلنجات الثانوية بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة "نعم نستطيع" للمرحلة الثانوية.



فيما حصلت الطالبة فاطمة محمد مصطفى بمدرسة بنات العطف الابتدائية بإدارة المحمودية التعليمية بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية فى مسابقة "المبدع الصغير" للمرحلة الابتدائية.



وتم تكريم الطلبة الفائزين في المسابقات، وتكريم موجه عام المادة بالمديرية مجدي بعيص، وذلك بديوان عام الوزارة حيث تم تكريمهم ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية لتحفيزهم.