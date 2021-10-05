الأهلي يرفض خوض مباريات ودية قبل السفر للنيجر

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الإعداد الذي يسبق سفر الفريق إلى النيجر، والمقرر له يوم ١٤ أكتوبر الجاري، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية، نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

كما استقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة على ملعب التتش صباح يوم ١٤ أكتوبر، ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى النيجر.

ويخوض الأهلي تدريبه الوحيد في النيجر يوم ١٥ أكتوبر على ملعب المباراة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة الحرس الوطني. التي يبحث خلالها الفريق عن انطلاقة قوية في بداية المشوار الإفريقي.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، فيما يخوض مرانه صباح غد وفقًا لبرنامج الإعداد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الطبي الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح أبو عبلة أن الأهلي سوف يجري مسحة طبية قبل السفر إلى النيجر وقبل مباراة الحرس الوطني وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.