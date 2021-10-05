أمريكا والناتو يؤكدان أهمية وحدة الحلف في مواجهة التحديات العالمية الحالية والناشئة

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، مركزية الروابط عبر الأطلسي ووحدة الحلف في الوقت الذي يتصدى فيه الناتو للتحديات العالمية الحالية والناشئة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن الجانبين اتفقا على أهمية المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو لاستمرار تكيف الناتو خلال العقد المقبل.

وشدد بلينكن وستولتنبرج على قيمة شراكات الناتو مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. كما ناقشا أهمية وحدة الحلفاء في متابعة التطورات بأفغانستان.