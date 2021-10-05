رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرض «متواليات قدرية» الأربعاء المقبل

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنان حمدي عبد الله بعنوان "متواليات قدرية" بقاعات العرض المتغير بمركز الجزيرة للفنون، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ويستمر المعرض حتى 25 أكتوبر الجاري.

ويتم فتح المعرض أمام الجمهور، خلال فترة إقامة المعرض على فترتين الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والثانية من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء، عدا يوم الجمعة.

جدير بالذكر أن الفنان حمدى عبد الله قد شغل مناصب عديدة منها عميد كلية التربية الفنية وعمل مستشاراً للمركز الثقافى القومى لثقافة الطفل، وأقام 28 معرضاً خاصاً فى كل من مصر والكويت وقطر وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا والأردن.