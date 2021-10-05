تكريم حفظة القرآن الكريم وتوزيع جهاز عرائس في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوق، رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، وتوزيع تجهيز العرائس للأيتام، من أجهزة كهربائية، وحجرات نوم، وأنتريهات، وحجرات سفرة، والذي نظمته مؤسسة نهر الخير برئاسة سوسن هيبة، رئيس مجلس الإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وهالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وياسر منير، عضو مجلس النواب، وباسم حجازي، عضو مجلس النواب.

وأثنى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على المجهود المبذول مع حفظة القرآن الكريم، مؤكدًا أن تكريمهم شرف ويجب الاهتمام بهم، كما أثنى على توفير احتياجات العرائس من الأيتام والفقراء، معلنًا إقامة عرس جماعي لـ100 من العرائس خلال الأيام المقبلة.

وعبر اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية، عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم وتوزيع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الزواج للأيتام والمحتاجين، مشيرًا إلى أن مؤسسة نهر الخير تبذل كل عام جهودًا كبيرة في ذلك الشأن.

وأكدت سوسن هيبة، أن هناك العشرات من حفظة القرآن الكريم متميزين بحسن وجمال صوتهم، مقدمة الشكر لكل من أسهم في تكريمهم وتكريم وتجهيز العرائس.

وقال الدكتور عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، برغم انشغاله بلجنة منعقدة بالأزهر الشريف فإنه صمم على الحضور للمساهمة في تكريم حفظة القرآن الكريم بالمحافظة، مشيدًا بمستوى حفظة القرآن الكريم.

كما كرم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية، فيما تم تكريم محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبدالكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وعميد كلية التربية النوعية.