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اليوم.. مناقشة كتاب «الوقاية من العنف» بالمركز الدولي للكتاب

أسماء سعد
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 3:46 م

ينظم المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم الثلاثاء، ندوة مناقشة كتاب "الوقاية من العنف - قراءة تحليلية في الحديث النبوي الشريف"، من تأليف الدكتور محمد مصطفى منصور، أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم.

وتعقد الندوة في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر المركز خلف دار القضاء العالي، ويقدم الكتاب منهج تربوي مؤسسي لمواجهة التطرف والميل إلى العنف في نفسية المتدين، والعمل على إثراء جوانب الرحمة والسماحة من جانب آخر.

ومن المقرر أن يناقش الكتاب دكتور عادل ضرغام الأستاذ بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة فرع الفيوم، والكاتب الصحفي سامح فايز.

 


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