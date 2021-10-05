ضبط 5546 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5546 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1731 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و194 مخالفة السير بدون تراخيص، و29 مخالفة موقف عشوائي، و7 مخالفات لدراجات نارية و18 مخالفة لشروط التراخيص.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.