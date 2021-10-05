 شمعة تتسبب في اندلاع حريق بجزيرة قبالة ساحل هندوراس.. ماذا حدث؟ - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 9:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

شمعة تتسبب في اندلاع حريق بجزيرة قبالة ساحل هندوراس.. ماذا حدث؟

ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 9:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 9:27 ص

أعلنت وكالة الدفاع المدني في هندوراس، أمس الاثنين، أن شمعة كانت سببا في اندلاع حريق بجزيرة قبالة سواحل البلاد، أسفر عن تدمير 136 منزلا أو إلحاق أضرار جسيمة بها.

كما تضررت حوالي 600 أسرة جراء الحريق الذي نشب في أرخبيل جواناجا يوم السبت الماضي.

وأصيب عدة أشخاص بضيق تنفس نتيجة استنشاق الدخان، وبحروق أيضا، في الجزيرة التي لا يوجد بها إدارة إطفاء.

ويقع الأرخبيل على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة ساحل هندوراس.

ويعيش معظم السكان، البالغ عددهم إجمالا 5000 نسمة، في جزيرة ال كايو، التي تضم وزارة الصحة ومكاتب إدارية وعددا من البنوك والمتاجر.

وغادر المئات الجزيرة باستخدام القوارب هربا من الحريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك