اتهام 3 أشخاص بالتخطيط لأعمال إرهابية في الدنمارك

أعلنت سلطات الادعاء في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، اتهام ثلاثة أشخاص بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية؛ لسعيهم للحصول على أداوت ومواد كيماوية لصناعة القنابل.

وأوضح الادعاء، حسبمًا أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه تم إفشال المخطط بعد القبض على المشتبه بهم في ديسمبر 2019 وإبقائهم قيد الاحتجاز، مشيرًا إلى أنهم يحملون جنسية البلاد فيما يحمل اثنان منهم جنسيات مزدوجة لم يتم الإفصاح عنها.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في نوفمبر في العاصمة كوبنهاجن، كما تواجه سيدة من المشتبهين أيضًا اتهامات تمويل أنشطة إرهابية من خلال العمل كوسيط لتحويل الأموال إلى أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش والترويج للأنشطة الإرهابية عبر الإنترنت.