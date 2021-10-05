الإمارات تؤكد دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، دعم بلاده الدائم لكافة الجهود الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ليبيا، وكذلك دعم الحكومة الليبية، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، التي تزور الإمارات حاليا، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين، إلى جانب آخر المستجدات على الساحة الليبية والإقليمية والدولية.

وكانت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش قد وصلت إلى الإمارات، في وقت سابق من اليوم، في زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.