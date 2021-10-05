احتياطي الذهب في السعودية يقدر بـ323 طنا

تصل قيمة احتياطي التعدين في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يقدر حجمه بقرابة 323.7 طن، بحجم استثمارات تبلغ 7 مليارات ريال.

وذكر وكالة الأنباء السعودية "واس" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن إنتاج معدن الذهب حقق قفزات متوالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين.

وتوقع التقرير أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن خُصِّصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف بناءً على ما قدمته الدراسات الجيولوجية في المملكة.

وبحسب تقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، هناك احتمالات كبيرة لوجود الذهب في عدة مواقع، حيث كان من بين قرارات الوزارة مؤخراً تخصيص 12 موقعا للاحتياط التعديني لخام الذهب وهي المواقع التي تشهد حالياً أعمالًا استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة حوالي 6 مصانع، بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، في حين أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرابة 477 رخصة كشف عن خام الذهب، ويبلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب قرابة 15 رخصة، بدأت بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير.

ويصل عدد المناجم في المملكة إلى ستة، بلغ حجم إنتاجها في عام 2020 من الذهب 434 ألفا و845 أوقية.