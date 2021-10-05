 الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها لاستقلال أوزبكستان وسيادتها وسلامة أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعمها لاستقلال أوزبكستان وسيادتها وسلامة أراضيها

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 9:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 9:28 ص

أكدت الولايات المتحدة مواصلة دعمها لاستقلال أوزبكستان وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، في طشقند؛ لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك سبل المضي قدما فيما يتعلق بأفغانستان.

ووفقا للبيان، ناقش نائب الجانبان الجهود المشتركة لمكافحة كوفيد-19 من خلال توزيع اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

من جانبها، حثت شيرمان على استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوزبكستان.

وتوجهت نائبة وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر للرئيس ميرزيوييف على تعاون أوزبكستان الوثيق مع الولايات المتحدة في أفغانستان، مشددة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


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