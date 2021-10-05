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استطلاع يرصد تراجع قلق الألمان من تداعيات كورونا

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:24 م

على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، أصبح الألمان أقل قلقا بشأن تداعيات الجائحة.

وفي استطلاع نشره المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر (BfR) اليوم الثلاثاء، قال 12% فقط من الألمان إنهم قلقون أو قلقون للغاية بشأن التداعيات الصحية حال الإصابة بكورونا، بينما ذكر 17% آخرون إنهم قلقون بشأن صحتهم النفسية، في حين يساور 11% مخاوف بشأن وضعهم الاقتصادي.

وأشار الاستطلاع إلى تراجع في حرص الألمان على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الحياة العامة لحماية أنفسهم من الإصابة. فبينما ذكر 50% من الألمان في نهاية يونيو الماضي، عندما كان هناك تراجعا نسبيا في الإصابات، أنهم يقللون من خروجهم من المنزل لحماية أنفسهم من العدوى، بلغت نسبة من قالوا إنهم يفعلون ذلك 30% في بداية الخريف.

وقال 64% من الألمان في نهاية يونيو الماضي إنهم يقللون من مرات مقابلتهم للأصدقاء والأسرة، بينما ذكر 44% فقط الآن أنهم يفعلون ذلك.

ويُظهر الاستطلاع، الذي يتم إجراؤه دوريا، أن استبعاد غير المطعمين من المشاركة في الفعاليات العامة يحظى بتأييد أقل من الألمان (56%) مقارنة بتأييدهم الواضح للسماح للمطعمين والمتعافين وأصحاب الاختبارات السلبية من حضور الفعاليات العامة (83%).

 

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