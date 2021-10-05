استطلاع يرصد تراجع قلق الألمان من تداعيات كورونا

على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، أصبح الألمان أقل قلقا بشأن تداعيات الجائحة.

وفي استطلاع نشره المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر (BfR) اليوم الثلاثاء، قال 12% فقط من الألمان إنهم قلقون أو قلقون للغاية بشأن التداعيات الصحية حال الإصابة بكورونا، بينما ذكر 17% آخرون إنهم قلقون بشأن صحتهم النفسية، في حين يساور 11% مخاوف بشأن وضعهم الاقتصادي.

وأشار الاستطلاع إلى تراجع في حرص الألمان على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الحياة العامة لحماية أنفسهم من الإصابة. فبينما ذكر 50% من الألمان في نهاية يونيو الماضي، عندما كان هناك تراجعا نسبيا في الإصابات، أنهم يقللون من خروجهم من المنزل لحماية أنفسهم من العدوى، بلغت نسبة من قالوا إنهم يفعلون ذلك 30% في بداية الخريف.

وقال 64% من الألمان في نهاية يونيو الماضي إنهم يقللون من مرات مقابلتهم للأصدقاء والأسرة، بينما ذكر 44% فقط الآن أنهم يفعلون ذلك.

ويُظهر الاستطلاع، الذي يتم إجراؤه دوريا، أن استبعاد غير المطعمين من المشاركة في الفعاليات العامة يحظى بتأييد أقل من الألمان (56%) مقارنة بتأييدهم الواضح للسماح للمطعمين والمتعافين وأصحاب الاختبارات السلبية من حضور الفعاليات العامة (83%).



