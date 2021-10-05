رئيس وزراء أوكرانيا: لا نخطط لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن إمدادات الغاز

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تخطط لبدء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن إمدادات الغاز.

وأكد شميهال، عندما سأله صحفيون عن إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع موسكو بشأن مشتريات غاز إضافة: "لا نخطط لمثل هذه المحادثات"، حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى وجود أكثر من 18.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض.

وتابع رئيس الوزراء الأوكراني: "الآن لدينا ثقة تامة من حيث الدخول في موسم التدفئة بالاعتماد على الغاز، مبدئيًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي، أوكرانيا مستعدة بنسبة 90% لموسم التدفئة".

وأوضح أنه تم شراء جزء من الوقود في مرافق التخزين تحت الأرض بسعر يتراوح من 3 إلى 4 هريفنا أوكرانية ويوجد أيضًا غاز ينتج محليًا، ويعتقد شميهال أن مثل هذا المزيج سيبقي سعر الغاز الطبيعي منخفضًا للشعب حتى نهاية موسم التدفئة.