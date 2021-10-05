الهند والدانمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

قالت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية ميناكاشى ليخي إنها بحثت مع السفير الدانماركي لدى الهند "فريدى سفان" سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشراكة الاستراتيجية الخضراء.

وأضافت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية - في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء/ - "اجتمعت مع السفير الدانماركي وبحثنا سبل دعم التعاون بيننا في مجال الشراكة الاستراتيجية الخضراء، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في المجال الثقافي، بالاضافة إلى دعم العلاقات بين شعبي البلدين".

وكانت الهند والدانمارك قد وقعتا - خلال يوليو الماضي - مذكرة تفاهم في المجال الصحي والطبي، حيث تشجع هذه المذكرة التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين من خلال المبادرات المشتركة وتطوير التكنولوجيا فى القطاع الصحي، وأنها ستؤدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والدانمارك، بالاضافة إلى تسهيل تحسين الصحة العامة لشعبي البلدين.