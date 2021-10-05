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لجنة الصحة بالحزب الناصري في المنيا تصدر تحديثا لبروتوكول كورونا

الكورونا في مصر
الكورونا في مصر
ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:46 م
قال علي عبد المنعم مرسي، أمين الحزب الناصري بالمنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، نشرت لجنة الصحة تحديثات بروتوكول علاج كورونا للأطفال والبالغين وفق التوجهات الصحية العالمية.

وأعد التحديث دكتور هاني إسحاق شحاتة، أخصائي الروماتزم والمناعة وأمين لجنة الصحة، كما أعلن الحزب استقبال جميع الاستشارات الطبية مجانا على واتساب "01278347077"، وإطلاق قوافل طبية بأجر مخفض ظهر الجمعة أسبوعيا مساهمة في تخفيف العبء على المواطنين وتضامنا مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس الجمهورية.

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