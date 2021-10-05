 غدا.. الأوقاف توزع 15 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الأوقاف توزع 15 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 2:12 م

توزع وزارة الأوقاف، غدًا الأربعاء، 15 طنًا من لحوم الأضاحي في 4 محافظات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه في إطار الدور المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تقرر توزيع 15 طنا من لحوم المشروع على محافظات (الإسكندرية - الفيوم - أسيوط - الجيزة) بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) و3 أطنان لمحافظة الجيزة، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1080 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بني سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا - البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان – شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

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