توزع وزارة الأوقاف، غدًا الأربعاء، 15 طنًا من لحوم الأضاحي في 4 محافظات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه في إطار الدور المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تقرر توزيع 15 طنا من لحوم المشروع على محافظات (الإسكندرية - الفيوم - أسيوط - الجيزة) بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) و3 أطنان لمحافظة الجيزة، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1080 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بني سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا - البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط - سوهاج - قنا - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - أسوان – شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).