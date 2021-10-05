أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم اقترب من 235.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.32 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 235 مليونا و389 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و809 آلاف.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 6 مليارات و318 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.