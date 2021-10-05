 كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 235.4 مليون.. وإعطاء 6.32 مليار جرعة لقاح - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 9:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 235.4 مليون.. وإعطاء 6.32 مليار جرعة لقاح

نيويورك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 9:07 ص

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم اقترب من 235.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.32 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 235 مليونا و389 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و809 آلاف.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 6 مليارات و318 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك