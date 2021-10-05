تراجع السندات الصينية عالية المخاطر

تراجعت أسعار أسهم وسندات شركات العقارات الصينية عالية المديونية بشدة، بعد إعلان فشل شركة التطوير العقاري فانتازيا هولدنجز جروب في سداد ديون مستحقة، أمس الاثنين، مما عمق مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل القطاع العقاري في الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السندات الدولارية عالية المخاطر للصين تراجعت اليوم الثلاثاء بنحو 4 سنتات لتسجل أكبر تراجع لها منذ 2013 على الأقل. كما خفضت مؤسسة فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات طويلة الأجل لشركة سينيك هولدنجز جروب العقارية من سي.سي.سي إلى سي.

وتراجع مؤشر هانج سينج بروبيرتيز للأسهم العقارية في بورصة هونج كونج بنسبة تصل إلى 2ر2% اليوم بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي.

وأضافت بلومبرج أن المشكلات المالية في شركة فانتازيا تضاف إلى المؤشرات على تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع العقاري في الصين حيث تواجه شركات التطوير العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض ارتفاعا في العائد على سنداتها ليصل إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عشر سنوات.

كانت شركة فانتازيا أعلنت أمس أنها لم تسدد سندات مستحقة اليوم بقيمة 7ر205 مليون دولار. وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري جاردن سيرفسز هولدنجز لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم تسدد قرضا مستحقا اليوم بقيمة 700 مليون يوان صيني (108 ملايين دولار)، ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.

وقالت فانتازيا التي يوجد مقرها في مدينة شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس الإدارة "سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها" لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة اليوم.

وأوقفت بورصة هونج كونج للأوراق المالية، اليوم الاثنين، تداول سهم إيفرجراند بسبب مشاكلها المالية.

ولم تعلن إدارة البورصة في البيان الصادر اليوم عن سبب وقف التداول.

يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة.

وتعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.