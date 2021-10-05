عودة إنستجرام وفيسبوك للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بعودة موقعي التواصل الاجتماعي «إنستجرام» و«فيسبوك» للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.