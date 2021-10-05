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عودة إنستجرام وفيسبوك للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:24 ص

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بعودة موقعي التواصل الاجتماعي «إنستجرام» و«فيسبوك» للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

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