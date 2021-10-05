وكيل السولية يكشف كواليس تمديد تعاقده مع الأهلي

أكد حازم الحديدي وكيل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أن تجديد عقد لاعب الفريق الأحمر تم منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن طقوس الأهلي مختلفة في الإعلان عن الصفقات.

وقال وكيل أعمال السولية عبر قناة أون تايم سبورتس: «الأهلي نجح في تجديد عقد السولية منذ أسبوعين، لكن الأهلي فضل عدم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي».

وأضاف: «وصلت لنا عروض من الإمارات فقط، وكل ما كتب غير صحيح في الفترة الأخيرة».

وأوضح: «التجديد لم يأخذ وقتا طويلا ولم يضع أي شروط ومضى على ما كتبه الأهلي في العقد والأمور كانت بسيطة».

وأتم: «لكن كانت الظروف لا تسمح بذلك، وعدم تجديد العقد في الفترة الماضية كان بسبب وجوده في معسكرات متلاحقة مع المنتخب أو بطولة إفريقيا».