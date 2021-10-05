زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق رزاق تدفع ببراءتها في قضية اتهامها بالفساد

قالت روزما منصور، زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق، اليوم الثلاثاء، إنها بريئة من تهمة السعى للحصول على رشاوى متعلقة بأعمال الكهرباء في المناطق الريفية، حيث قالت إن مساعدا سابقا أصبح شاهدا للادعاء هو من يجب أن يخضع للمحاكمة بدلا منها.

ووفقا لتقارير محلية قالت منصور، التي أدين زوجها بتهم فساد، "أنا من يجب أن أكون شاهدة للادعاء".

وقد اضطرت منصور، 69 عاما، للمثول أمام المحكمة العليا في كوالالمبور عقب أن تم رفض طلبها بوقف الإجراءات القانونية ضدها أمس الاثنين، بالإضافة إلى طلب سابق باعتبار محامي الادعاء غير مؤهل للمشاركة في المحاكمة.

وتواجه منصور تهمة تلقى رشاوى بقيمة 1.6 مليون دولار متعلقة بمشروع لتوفير الكهرباء للمئات من المدارس في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.

وقد أدين زوجها نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 حتى 2018، العام الماضي بتهمة فساد تتعلق بفترة توليه منصبه، وحكم عليه بالسجن 13 عاما. ومازال نجيب حرا في انتظار نتيجة الطعن على الحكم، ولكنه يواجه 4 محاكمات أخرى متعلقة باتهامات فساد.