«مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي 2021» ينطلق أكتوبر الجاري في دبي للمرة الأولى

تستضيف دبي خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري "مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي 2021" الذي يقام للمرة الأولى في دبي ومنطقة الشرق الأوسط مع ترقب القطاع البحري بأكمله.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز رسالته المتمثلة في تحفيز نمو صناعة الترفيه البحري وبشكل رئيس إلى جمع أبرز اللاعبين في قطاع الترفيه البحري تحت مظلة واحدة في بيئة آمنة وتحفيز النجاح الاقتصادي بدولة الإمارات في مرحلة ما بعد الجائحة.

ويقام الحدث بتنظيم "جمعية الترفيه البحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وبدعم من عدد من المؤسسات والهيئات الكبرى.

ويشارك نخبة من خبراء قطاع الترفيه البحري حيث ستقوم البحارة البريطانية شيرلي روبرتسون الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين في منافسات القوارب الشراعية في الألعاب الأولمبية بإدارة الحوار في المؤتمر والتي تعد إحدى أنجح الإعلاميين في مجال الرياضات البحرية إذ تقدم عددًا من البرامج الرياضية في قنوات مختلفة.



