غادة شلبي تبحث مع ممثلي القطاع السياحي بالسوق الهولندي سبل دفع الحركة الوافدة إلى مصر

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع مجموعة من ممثلي القطاع السياحي الحكومي والخاص بالسوق الهولندي وذلك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هولندا إلى مصر، وذلك بتنظيم من السفارة المصرية في هولندا.



وقد شارك في الاجتماع السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدى هولندا، وماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وكريم محسن عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.



وخلال الاجتماع، قدمت نائب الوزير عرضا تقديميا ألقت خلاله الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لاستئناف السياحة الوافدة لمصر، كما استعرضت التحفيزات التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري.



وأشارت إلى أنه يمكن أن تحصل 74 دولة على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر.



وأوضحت نائب الوزير، أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في المحافظات السياحية بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.



وأشارت إلى إطلاق الخط الساخن للوزارة والذي يعمل على مدار اليوم بالعديد من اللغات والذى يمكن من خلاله قيام السائح بتقديم شكوى أو استفسار أو مقترح، موضحة قيام الوزارة بإطلاق خدمة جديدة للسائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، حيث تعمل هذه الخدمة عبر شبكات المحمول العاملة في مصر، والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن للوزارة، بالإضافة إلى تعريفه بأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.



وأوضحت أن الوزارة تعمل الآن على ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية حتى يتمكن السائح من زيارة ومشاهدة الآثار المصرية إلى جانب استمتاعه بشواطئها.



وفي إجابة عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور السفر إليها من أي دولة، في ظل تداعيات فيروس كورونا، أوضحت نائب الوزير، أن الحكومة تراجع باستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما أن الوزارة وجهت الدعوة للسفراء من مختلف الدول للمشاركة في الأحداث التي تنظمها ليشاهدوا بأنفسهم الدقة والحزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



ومن جانبه، تحدث ماجد أبو سديرة عن الأنشطة التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد المصري والتي من بينها استضافة العديد من المدونين والمؤثرين لزيارة الأماكن السياحية في مصر ونقل تجربتهم السياحية إلى متابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات لمشاهدة آخر تطورات الموقف في السياحة على أرض الواقع.



وفي نهاية الاجتماع، تقدمت نائب الوزير بالشكر لسفير مصر في هولندا على هذه المبادرة لعقد هذا الاجتماع الذي قامت من خلاله بالإجابة على استفسارات وأسئلة الجانب الهولندي، مشيرة إلى التعاون المستمر مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج لدعم السياحة المصرية والتأكيد على أن مصر على أتم استعداد لاستقبال السائحين من مختلف الشرائح ومن كافة دول العالم وأن صحة وسلامة السائح على رأس الأولويات.



ومن جانبهم، أعرب الحضور من الجانب الهولندي، عن سعادتهم بما تم عرضه خلال الاجتماع من مقومات المقصد المصرى والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة السائح وما تقوم به الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة.