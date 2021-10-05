خبراء صينيون يرون «إشارة إيجابية» في سياسة واشنطن التجارية الجديدة

قال خبراء صينيون إنهم يرون "إشارة إيجابية" في نهج إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه خلافاتها مع الصين بشأن التجارة.

ونسبت صحيفة "جلوبال تايمز" ، التي تستخدم كناطق باسم الدولة باللغة الانجليزية ، اليوم الثلاثاء، لخبراء علقوا على دعوة الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إلى " محادثة صريحة" مع بكين في تصريحات أدلت بها فى واشنطن امس الاثنين .

وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن "تاي شرحت في التعليقات أهمية إعادة تنظيم سياسات (واشنطن) التجارية تجاه الصين من أجل الدفاع عن مصالح العمال والشركات والمزارعين والمنتجين في أمريكا، وتعزيز طبقتنا المتوسطة".

وقال جاو لينج يون الخبير في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين إن "المحادثات الصريحة" من تاي هي إشارة إيجابية لآن آلية الحديث التجاري بين الصين والولايات المتحدة موجودة دائما في حين ان كلمة "صريحة" قد تشير إلى أن الولايات المتحدة أدركت أن عليها حل الاحتكاكات التجارية الثنائية بطريقة أكثر براجماتية".

وكان هذا أيضا متوافقا مع استراتيجية الصين بشأن الولايات المتحدة. وتصر بكين على ضرورة حل الخلافات من خلال محادثات صريحة مع الحفاظ على التجارة الطبيعية بين أكبر اقتصادين في العالم .

وأضاف جاو أن الاقتراح الأمريكى أظهر أن الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية لم يعد لها على ما يبدو تأثير كبير كما هو مقصود .

وقال محلل آخر للصحيفة إن فرض رسوم جمركية على التجارة الثنائية سيضر بالتأكيد بالمستهلكين والمصنعين الأمريكيين ولن يساعد إدارة بايدن على مكافحة التضخم.