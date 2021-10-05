محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري وموقع لإقامة مشروعات للشباب ببنها

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير حديقة أتريب، والتي سيوضع بها النصب التذكاري الجديد للجندي المجهول، وخلفه جدارية مدون عليها أسماء شهداء الوطن من أبناء القليوبية، مع تشجير الحديقة وزيادة المساحات الخضراء بها، وإنارتها من الداخل وحول السور، لإضفاء شكل جمالي وحضاري عليها، وكذا تطوير منطقة مدخل بنها، ووضع لوحة مضيئة مكتوب عليها اسم محافظة القليوبية بشكل جمالي يليق بالمحافظة، وتطوير الجزيرة الوسطى بهذه المنطقة.

وشدد المحافظ، على دفع الأعمال والالتزام بالرسومات الهندسية والمواصفات القياسية المطلوبة وإنشاء نصب تذكاري يليق بشهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض على مساحة 1000 متر خلف مصنع الزيوت والصابون على مقربة من الرياح التوفيقي للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب من خلال التوسع في عربات الطعام المتنقلة.

وشارك في الجولة علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأسامة خليل وكيل وزارة الري.