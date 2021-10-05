علاج عدد من النخيل المصاب بالسوسة الحمراء في مركز الخارجة

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن فريق فحص ومكافحة سوسة النخيل بالمديرية يواصل أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي ظهرت مؤخرا، وأصابت نخيل بمناطق زراعات النخيل، حيث تمكن فريق المكافحة بالإدارة الزراعية بالخارجة وإدارة المكافحة بالمديرية من علاج عدد من النخيل المصاب بجانب استمرار فحص النخيل بالمناطق التي ظهرت بها الإصابة في زمام آبار الشركة 6 والعوينة وفرحانة وعين الدار وعين أحمد بمركز الخارجة.

وقال المرسي، إنه تم مقاومة وعلاج عدد من أشجار النخيل بمجرد اكتشاف الإصابة من خلال أجهزة مقاومة السوسة وحقن النخلة المصابة بالمبيدات اللازمة لضمان القضاء على السوسة التي تؤدي إلى تدمير النخلة في حالة الإهمال وعدم المقاومة وذلك من خلال المختصين بفريق الفحص والمكافحة.

وأشار الى استمرار فحص النخيل بالمناطق المجاورة للنخلة التي ظهرت بها الإصابة؛ لضمان عدم ظهور إصابات اخرى، بالإضافة إلى توافر كميات من المبيدات اللازمة للمقاومة والأجهزة المستخدمة لمقاومة السوسة والكشف عنها، والتعامل الفوري من قبل فريق الفحص والمكافحة المدرب، في ظل أن سوسة النخيل الحمراء تظهر في أي وقت خلال العام ولابد من الفحص الدورى ورش النخيل لضمان عدم ظهورها والقضاء عليها، والقطاع الزراعي لا يألو جهدا لمقاومة السوسة والقضاء عليها.