 سوريا تجدد إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية «في أي مكان أو زمان» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تجدد إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية «في أي مكان أو زمان»

رويترز
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 6:32 ص

جددت سوريا رفضها وإدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية "تحت أي ظروف ومن قبل أي كان وفي أي مكان أو زمان".

وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده "تأسف لغياب التوازن والحيادية في إحاطات الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح ودأبها على تغييب أوجه قلق سوريا والمعلومات التي توافيها بها".

وخلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الإثنين، أضاف صباغ أن بعض الدول تواصل تسييس ملف السلاح الكيميائي في بلاده، وأن تلك الدول تتجاهل تعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوجه إليها "اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وقال صباغ إن "بعثة تقصي الحقائق تواصل تجاهل المعلومات المقدمة إليها عن حيازة المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية والتحضير لاستخدامها لاتهام الجيش العربي السوري".


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