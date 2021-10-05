رئيس لجنة الشباب بالوفد: شباب الحزب تربوا في مصنع السياسة والوطنية

قال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، إن شباب الحزب سياسيون بالفطرة لأنهم تربوا في حزب الوفد مصنع السياسة والوطنية لذلك هم يتميزون عن غيرهم.

وأضاف فؤاد، خلال المحاضرة الأولى من فعاليات ثالث أيام معسكر شباب الوفد ٢٠٢١، المنعقد في العين السخنة، أن الفترة المقبلة ستشهد تدريبات للشباب في كل المحافظات، قائلا: "لذلك يجب أن نقوم بتدشين هاشتاج إحنا شباب الوفد حتى نصل للجميع ويعلم الجميع من هم شباب حزب الوفد".

وأضاف فؤاد أن المعسكر شهد جهدا كبيرا جدا خاصة في ظروف جائحة كورونا، مطالبًا الشباب بالنجاح والاستفادة من المحاضرات التي يقدمها المعسكر.