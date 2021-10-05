إزالة حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص في دمشير مركز المنيا

قال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير مركز المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية دمشير، تمكنت من إيقاف وإزالة حالة تعدٍ في المهد بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية عبارة عن بناء دور أرضي بقرية ههيا بدون ترخيص وتمت الإزالة بمعرفة المخالف، وتحرير المحاضر اللازمة قانونا.

وأكد جمعة، مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى المنظومة برفع ٢٠ طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

ومن جانبه، أكد اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة من خلال دوريات لرصد أي مخالفة في المهد والتعامل الفوري معها في المهد، موجها بالإزالة الفورية المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين.