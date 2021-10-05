عمرو أديب عن رهانه مع ميدو: من يوم ما كسبت الرهان وهو مبيكلمنيش

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء اللاعب العالمي محمد صلاح، وخاصة بعد الهدف الذي أحرزه في مرمى فريق مانشستر سيتي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لافتًا إلى أن «صلاح» أفضل من ميسي ورونالدو ونيمار.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن «صلاح» أفضل لاعب في العالم الآن ويستحق كل التقدير، معقبًا: «أفضل من أي شخص عالميًا هذا الرجل الساحر».

وأشار إلى أن ما فعله محمد صلاح يرقى لما فعله ماردونا في كأس العالم، متابعًا: «يحرسك من العين ويديك الصحة وينصرك على مين يعاديك، وأثناء الهدف كنت داخل غرفة المكتب وقفت وصرخت».

وعن رهانه مع أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، حول أزمة شارة القيادة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح نجمي منتخب مصر، عقب: «الحمد لله كسبت الرهان وليا عندك أكلة سمك، من يوم ما كسبت الرهان وإنت مبتكلمنيش يا ميدو».

واتفق أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، والإعلامي عمرو أديب على عقد رهان بشأن أزمة شارة القيادة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح نجمي منتخب مصر.

وراهن عمرو أديب ميدو على «أكلة سمك على المركب» بأن «فتحي» سيقبل بان يكون محمد صلاح قائد المنتخب بينما اكد ميدو أن «فتحي» لن يقبل أن يكون صلاح قائدًا للمنتخب خلال تواجده.