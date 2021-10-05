كيف تسبب عطل فيسبوك في تعطيل العالم؟

تعرض تطبيق فيسبوك الإلكتروني وواتسآب وإنستجرام لعطل مفاجئ، مساء أمس الإثنين، استمر 6 ساعات، ما نتج عنه ارباك التواصل الاجتماعي في دول العالم.

وأفاد بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة بأن سبب انقطاع عمل الشبكة، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية، وأن تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، ووقف الخدمات عن العمل.

وفي هذا التقرير نستعرض السبب الذي جعل توقف تطبيق فيس بوك يؤثر على العالم، بحسب تقرير لمنصة "ديجيتال أجنسي نتوورك"، لاكتشاف أفضل وكالات التسويق الرقمي حول العالم.

1. 2.8 مليار يستخدمون فيس بوك

يضم موقع فيسبوك، ما يقرب من 2.8 مليار مستخدم شهريًا نشطًا، اعتبارًا من عام 2021، حيث وصل إلى جمهور كبير في العامين الماضيين مما جذب انتباه المسوقين في كل مكان، كما أن لدى فيس بوك حوالي 1.84 مليار مستخدم يوميًا، بما يمثل جمهور جديد للشركات والعلامات التجارية، بالإضافة للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها التطبيق لا سيما من الناحية التسويقية، منذ تأسيسه في عام 2004.

2. يحتل أعلى مستوى بين وسائل التواصل الاجتماعي

على الرغم من أن بعض منصات التواصل الاجتماعية التي تم إطلاقها بعد فيس بوك أصبحت ناجحة بشكل كبير، وأصبحت منافسة لفيس بوك، مثل موقع تويتر وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وسناب شات، فإن فيسبوك لا يزال في المقدمة، حيث يضم أكبر عدد من المستخدمين النشطين يوميا.

وتمكن فيس بوك من الحفاظ على جذب الكثير من المستخدمين من خلال التكيف مع احتياجاتهم، مثل حرية مشاركة القصص اليومية، ومقاطع الفيديو الحية، وإظهار الإعلانات التي تتناسب مع احتياجاتهم، وإن كانت تعمل بطريقة التسجيل الصوتي المتعارضة مع بعض قواعد حفظ وسلامة بيانات المستخدمين.

3. أكثر من 90 مليون شركة صغيرة نشطة

يتيح فيسبوك تسويق العلامات التجارية العالمية والمحلية المختلفة، حيث إن هناك أكثر من 90 مليون شركة صغيرة نشطة على فيس بوك، تتمكن من مشاركة المعلومات مثل العنوان وتفاصيل الاتصال والمنتجات والأوصاف أو الخدمات التي تقدمها، باستخدام هذه الأداة، يمكن للعلامات التجارية وتكسب جمهورًا واسعا.

4. الشباب أكثر الفئات استخداما

يستخدم فيسبوك من قبل العديد من الفئات العمرية المختلفة حول العالم، إذ أن معظم الأشخاص من الشباب، فيما تكتسب منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل سناب شات وإنستجرام شعبية على مر السنين.

5. وقت كبير على فيس بوك

تُظهر إحصائيات فيس بوك لعام 2021 أن متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدم واحد يبلغ 19.5 ساعة في الشهر، حيث يعد التطبيق الأكثر شعبية في العالم، وذلك يصب في الناحية التسويقية، حيث إن مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص على تطبيقات الوسائط الاجتماعية يزيد من فرص تعرضهم للإعلانات.