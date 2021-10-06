 واشنطن: إجراء محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين هذا الأسبوع - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

واشنطن: إجراء محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين هذا الأسبوع

البيت الابيض
البيت الابيض
وكالات
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:56 م
قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن جيك سوليفان، مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، سيجري محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي في سويسرا هذا الأسبوع.

ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تايوان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الدبلوماسيين "سيتابعان المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس بايدن في 9 سبتمبر مع الرئيس شي، بينما نواصل السعي لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية"، وفقا لوكالة رويترز.

وسيكون هذا أول لقاء مباشر بين سوليفان ويانج منذ التبادلات الحادة بين الاثنين في ألاسكا شهر مارس المنصرم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك