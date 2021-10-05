هانيا الحمامي تتأهل للنصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

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تغلبت لاعبة أندية وادى دجلة "هانيا الحمامي" المصنفة السادسة على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش على نظيرتها النيوزيلندية "جويل كينج" المصنفة السادسة عالميًا في مباراة ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش التي استمرت (39) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (0-3) بواقع نقاط (2-11) (8-11) (7-11) .

وتستعد الدجلاوية "هانيا الحمامي" المتأهلة لمباراة النصف نهائي المصرية "نور الشربيني" بعد أن هزمت اللاعبة النيوزيلندية"جويل كينج" في مباريات الربع نهائي.

الجدير بالذكر أن بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش تقام في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 6 أكتوبر 2021 بــ"فيلادلفيا" بالولايات المتحدة اللأمريكية بمجموع جوائز 300,000 دولار للرجال والسيدات.