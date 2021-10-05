تداول 21 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط، تداول 21 سفينة حاويات وبضائع، و4092 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن حركة الصادر من البضائع بلغت 31 ألفا و54 طنا، شملت 13158 طن فوسفات، و4846 طن أسمنت، و4500 طن رمل، و8550 طن يوريا.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 44 ألفا و817 طنا، شملت 21961 طن قمح، و7637 طن خردة، و1269 طن خشب زان، و9000 طن ذرة، و4950 طن كلوريد إيثيلين.

وأوضح أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 813 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بامية وسبانخ وورق عنب وبطاطا وفاصولياء وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وشمر وبرسيم وزيتون)، وفواكه (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وأمريكا والصين.

كما بلغ إجمالي حركة الوارد من الحاويات 429 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3741 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 109 آلاف و30 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا و777 طنا، فيما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2469 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ.