تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
تراجعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتترواح بين 2.75 إلى 5 جنيهات.
وتراجعت أسعار البطاطس 25 قرشا لتتراوح بين 4.25 إلى 6.5 جنيه.
وتراجعت أسعار البصل 25 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتترواح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وتراجعت أسعار الفاصولياء جنيها لتتراوح من 8 إلى 14 جنيها.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وتراجع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
تراجع البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.