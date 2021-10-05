تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتترواح بين 2.75 إلى 5 جنيهات.

وتراجعت أسعار البطاطس 25 قرشا لتتراوح بين 4.25 إلى 6.5 جنيه.

وتراجعت أسعار البصل 25 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

وتراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتترواح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

وتراجعت أسعار الفاصولياء جنيها لتتراوح من 8 إلى 14 جنيها.

واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وتراجع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

تراجع البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.