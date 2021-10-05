 تراجع الطماطم والبرتقال الصيفي.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 11:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

تراجع الطماطم والبرتقال الصيفي.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:02 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتترواح بين 2.75 إلى 5 جنيهات.
وتراجعت أسعار البطاطس 25 قرشا لتتراوح بين 4.25 إلى 6.5 جنيه.
وتراجعت أسعار البصل 25 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وتراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتترواح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وتراجعت أسعار الفاصولياء جنيها لتتراوح من 8 إلى 14 جنيها.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وتراجع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
تراجع البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك