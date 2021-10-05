تقرير: أطباء نيجيريا يعلقون إضرابا استمر شهرين

قرر الأطباء في نيجيريا تعليق إضراب عن العمل بعدما استمر شهرين، وذلك لمنح الحكومة فرصة لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالرواتب والبدلات وتحسين ظروف العمل، بحسب ما نقلته صحيفة "ذيس داي" عن رئيس نقابة أطباء نيجيريا، داري جوديا إيشايا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أفاد تقرير الصحيفة النيجيرية، ومقرها لاجوس، بأن الأطباء أمهلوا الحكومة ستة أسابيع لتنفيذ الاتفاقات، وقالوا إنه في حال عدم التنفيذ، سوف يجتمعون لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وكان أطباء نيجيريا بدأوا إضرابهم في 2 أغسطس، لأجل غير مسمى، وحتى في خضم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، التي تقع غربي إفريقيا.