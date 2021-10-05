بيان حكومي عراقي: سعر صرف الدولار أسهم في إيقاف سقوط العملة الاحتياطية

قالت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن سعر صرف الدولار الذي اعتمد في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021 عمل على إيقاف سقوط العملة الاحتياطية وتعزيز قدرات الاستيراد.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "تابعت وزارة المالية، وباستمرار، مؤشرات تخفيض قيمة العملة العراقية (الدينار) أمام الدولار الأمريكي، وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية، وأظهرت المؤشرات أن تغير سعر الصرف أسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي إلى 60 مليار دولار في شهر أبريل 2021 بعد أن كان 54 مليار دولار في شهر ديسمبر عام 2020، جاء ذلك بعد تطبيق إجراءات الإصلاح".

وذكرت أن تغيير سعر الصرف ساعد على انخفاض الطلب على العملة الأجنبية، كما انعكس إيجابيا على انخفاض الاستيرادات وزيادة الإنتاج المحلي.

وقالت إن المؤشرات بينت التحسن الواضح في النشاط التجاري في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2021 في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى إيقاف استباحة السوق العراقية وإغراقها بالسلع الرخيصة التي تكبح محاولات الارتقاء بالإنتاج المحلي

وأكدت الوزارة العمل على إعادة استثمار إيرادات الأموال المتحققة بهدف بناء قاعدة إنتاجية مستهدفة خارج القطاع النفطي والاعتماد على القطاعات الأخرى والتي ستسهم بانخفاض الطلب على الدولار.

وكان العراق اعتمد سعر 1460 دينارا أمام الدولار الأمريكي في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.