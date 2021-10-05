نائلة فاروق: التلفزيون المصري مادة خصبة في التوعية والتنوير والتثقيف

قالت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التلفزيون، إنّ التلفزيون المصري هو مادة خصبة في التوعية والتنوير والتثقيف.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي تُقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم على القناة الأولى، مساء الاثنين، أن التلفزيون المصري يحافظ على عادات وتقاليد وميثاق الشرف الإعلامي، مؤكدة المحافظة كذلك على كل رسالة مقدمة للأسرة المصرية والعربية.

وأشارت إلى أنّ التلفزيون المصري به رقابة ذاتية، بما يتيح له إمكانية دخول كل البيوت المصرية دون أي تخوف أو قلق، متابعة: "نحافظ على رتم صوتنا ونكون هادئين لتقديم مادة جاذبة".

وتحدثت عن دور التلفزيون المصري في نصر أكتوبر، وقالت إنها لعب دورًا جبارًا في ذلك الوقت، مشيرة إلى تصوير الجبهة والعبور وتحطيم خط بارليف وهو ما استجمع قلوب المصريين رفقة الأبطال في الجبهة.