ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وتداول الحاويات

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ48 ساعة الماضية.



وقال بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، إن حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 3025 حاوية، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 222 ألف طن تقريبا.



وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 42 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.