 ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وتداول الحاويات - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 11:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

ميناء الإسكندرية يشهد نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وتداول الحاويات

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 11:05 ص
شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، إن حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد بلغت 3025 حاوية، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 222 ألف طن تقريبا.

وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 42 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك