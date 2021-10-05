قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «النبي محمد باب الله وباعث الهمة ومنقذ الأمة»، لافتًا إلى أن السب والتجاوز في حق النبي محمد لا يمكن التسامح معه.

واستشهد خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، بالحديث النبوي: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يسب أو يهين النبي محمد بمثابة عدو للمسلمين.

وتعليقًا على وفاة رسام الكاريكاتير السويدي الذي نشر رسومًا مسيئة للنبي محمد، تابع مستنكرًا: «واحد شتم النبي وتقولي مشمتش فيه؟ هو ده آخر بالنسبة لي! ده عدو طالما نال مني، من يقل أدبه على سيدنا محمد ميتسامحش».

وأوضح أن عدم مسامحة من أساء إلى النبي محمد تشير إليه الآية القرآنية: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون (65) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم».

وذكر أن «من يسخر أو يستهزئ أو يستهين بالنبي محمد كافر ومن يتطاول عليه خارج عن الملة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كلامه ليست دعوة لقتل أي شخص يتطاول على النبي محمد.

ولفت إلى أن التعامل مع المتطاولين يكون وفقًا لولاة الأمر والقانون، متابعًا: «لو كان هذا الرسام أعلن اعتذاره - بغض النظر عن العلاقة بينه وبين الله - كنا سنرضى بالاعتذار وبتراجعه عن رأيه، لكنه لم يعتذر وتوفى وهو مُصِر على رأيه».

ولقي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس مصرعه في حادث مروري، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 75 عامًا.

ووقع حادث لارش فيلكس، رفقة ضابطين يقومان بحراسته الشخصية منذ 2007 بعد نشره رسوم مسيئة للرسول محمد.