الغندور يكشف سر تصريح ممدوح عباس المثير عن محمد صلاح

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن سر التصريح المثير الذي أدلى به ممدوح عباس رئيس النادي بشأن محمد صلاح نجم ليفربول الحالي ومنتخب مصر.

وقبل نحو 10 أعوام تحدث عباس عن إمكانية انضمام صلاح للزمالك، وقتما كان لاعبا بالمقاولون العرب، حيث قال إنه أقل من أن يمثل الفريق الأبيض، لأن إمكانياته لا تتوافق مع النادي، مقارنة بلاعبين آخرين مثل شيكابالا.

وقال الغندور في مقطع فيديو: "ممدوح عباس في ذلك الوقت كان يهدف من هذا التصريح ألا يغالي المقاولون في سعر بيعه، لو أراد الزمالك شرائه".

وأضاف: "رئيس المقاولون في ذلك الوقت كان المهندس إبراهيم محلب، وكان يضع سعراً ضخما للتنازل عن صلاح، في وقت كانت أسعار اللاعبين فيه 5 و6 ملايين جنيه، وبالتالي أراد عباس أن يقلل من القيمة المالية المنتظرة".

وشدد الغندور على أن صلاح يعشق الزمالك وكان يريد الانتقال إلى صفوفه، وحتى قبل نهائي أفريقيا 2020 بين الأهلي والزمالك، قال إن الجميع يعرف من يشجع في تلك المباراة لكنه لن يقول، ويقصد بذلك الزمالك